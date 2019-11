© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il miglior bomber del Bari negli ultimi 10 anni? L'attuale attaccante del Sassuolo Francesco Caputo, che nell'annata 2012-13 segnò 17 reti, toccando la doppia cifra, come evidenziato da tuttobari.com, anche nel torneo 2014-15.

Reti conteggiate a campionato terminato, ma primato che scricchiola. Perché a inseguire la scia di Caputo c'è Mirko Antenucci, arrivato in estate alla corte di patron De Laurentiis. Sono già 10 i centri dell'ex SPAL, che adesso con altre 4 reti raggiungerebbe il podio dei migliori marcatori del decennio in seconda posizione con Cristian Galano e Paulo Vitor Barreto, con 5 lo terrebbe in solitaria. Per provare poi a segnare quelle altre reti che gli consentirebbero di scavalcare anche Caputo. 8 reti, tutto sta in 8 reti.