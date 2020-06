Bari, Antenucci: "Rispettiamo tutte, ma non temiamo nessuna. Futuro? Testa solo ai play off"

L’attaccante del Bari Mirco Antenucci ha parlato a Telebari della corsa verso la Serie B e del proprio futuro: “Ci stiamo preparando al meglio, ogni allenamento è determinante e ricominciare dopo tre mesi è una sfida ancora più difficile. Abbiamo lavorato bene anche quando siamo stati fermi, ma la situazione è delicata oltre che essere nuova per tutti quanti. Non temo nessuna squadra in particolare, le rispetto tutte dalla decima alla seconda e credo possa succedere di tutto. È normale che ci siano squadre più preparate tecnicamente, altre più aggressive e altre ancora che si chiudono per ripartire. Ma non abbiamo pura di nessuno. - continua Antenucci come riporta Tuttobari.com - Futuro? Mi sono trovato benissimo. Non posso pensare ad altro che a questi play off. Ho altri due anni di contratto, non ho alcun tipo di problema e non sto pensando a nessun'altra squadra"⁣