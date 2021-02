Bari, Auteri a rischio esonero dopo l'1-1 contro la Cavese. Già sondata la disponibilità di Rastelli

Bari in ritiro ma non solo. Il pareggio interno contro la Cavese nel turno infrasettimanale di Serie C pare aver avviato una riflessione sulla posizione di Gaetano Auteri. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, infatti, il tecnico ex Catanzaro è oggi a rischio esonero con un sondaggio già effettuato da parte del club biancorosso nei confronti di Massimo Rastelli.