Bari, Auteri dopo l'eliminazione: "Sprecato troppo. Sono arrabbiato, non amareggiato"

Dopo la cocente eliminazione dai play off di Serie C per mano della FeralpiSalò il tecnico Gaetano Auteri ha parlato ai microfoni di RadioBari esprimendo tutta la propria rabbia e delusione per il risultato finale: "Nell'arco delle due gare non avremmo meritato l'eliminazione, abbiamo concesso poco e abbiamo creato otto-nove palle gol, portando grande pressione fino alla fine e cercando di snaturarci un po’ con Cianci e Mercurio. Abbiamo fatto tutto, secondo me avremmo meritato qualcosa in più. È chiaro che se hai le opportunità e non le sfrutti e sempre più difficile. Abbiamo prodotto molto più di loro, ne bastava una per cambiare le sorti. - continua Auteri come riporta Tuttobari.it - Lasciano il tempo che trovano questi discorsi. Sono incazzato, non amareggiato, perché complessivamente abbiamo avuto solo il demerito di non fare gol. Non credo che questo sia un gruppo totalmente da cambiare. Ci siamo messi insieme strada facendo, il tempo è stato tiranno. Pur avendo una grande motivazione, se non stanno bene alcuni giocatori non rendono al meglio come per Cianci. Questo abbiamo pagato alla fine. La Feralpisalò è stata brava a trovare una rete. Durante la stagione il cambio di guida non aiuta, ti fa perdere tempo”.