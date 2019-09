Bari, Awua: "Sono un lottatore, voglio sempre vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Bari Theophilus Awua ha parlato ai microfoni di RadioBari dopo il successo contro il Rieti: "E' il momento che aspettavo, già dal primo giorno che sono arrivato ero pronto e preparato per dare il mio contributo. Credo che ho tanto da fare. A volte sbaglio, ma credo che la gente abbia pazienza con me e spero di dare sempre il massimo per la squadra. La vittoria? Per me è molto importante, perché da fuori quando stavamo perdendo stavo soffrendo - riporta TuttoBari.com -. I ragazzi sono bravi e mi hanno fatto sentire subito a casa, non ho avuto difficoltà nello spogliatoio ed è stato facile per me. Sono un forte lottatore, voglio vincere sempre, che è la cosa più importante, e dare il massimo per la squadra. Quando arriva l'occasione di fare gol, ci provo".