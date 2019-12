Bari, Brienza: "Fiducia in Terrani come trequartista. Occhio al Potenza"

© foto di Federico Gaetano

Intervistato da Radio Bari il dirigente biancorosso Franco Brienza ha parlato del momento della squadra in vista della sfida contro il Potenza: “Giochiamo con la seconda in classifica, c'è tutta la voglia di agganciarli in classifica. Il Potenza sta facendo bene, lo dicono i numeri. Il Bari deve cercare continuità di prestazioni e risultati. È una gara importante per il percorso di crescita che sta facendo questa squadra. - continua Brienza come riporta Tuttobari parlando del ruolo di trquartista - Terrani si sta adattando molto, non è semplice. Lo sta facendo con grande spirito di sacrificio e gli va data fiducia. Il trequartista è un ruolo delicato con determinate caratteristiche, se non le hai puoi andare in difficoltà. Se manca fantasia al Bari? Si era scelto all'inizio di giocare in altro modo, mancano quelle caratteristiche, con l'avvento del nuovo mister si sono richieste altre qualità, e ci sono ragazzi che si stanno adattando".