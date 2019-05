© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Iniziano a circolare nomi di spessore per il mercato del Bari che, per il ritorno fra i professionisti, ha intenzione di allestire una rosa in grado di puntare subito alla serie cadetta. Secondo quanto riportato da TuttoBari.com per l'attacco il nome di spicco sarebbe quello di Mirco Antenucci, capitano della SPAL alla seconda salvezza consecutiva in Serie A. Fra le parti ci sarebbero già stati dei primi contatti, con l'ex Leeds che non avrebbe chiuso del tutto la porta ai biancorossi. Decisivo sarà l'incontro con il club estense per capire i progetti futuri.