Bari, Celiento: "Io e il club accomunati dalla voglia di andare in Serie B"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport il difensore del Bari Daniele Celiento ha parlato della voglia di conquistare la Serie B con la maglia dei biancorossi: “Non subire gol fa sempre bene, è evidente che le cose stiano andando meglio per via del lavoro che portiamo avanti da tre mesi con il mister. La filosofia di calcio di Auteri è il massimo per me, l’ideale. Compresi i rischi che corre che sono inevitabili quando si gioca in maniera offensiva. Ma credetemi, con lui è più bello giocare perché si va in campo per fare la partita. Ho mille episodi da raccontare sul mister, compresi i tanti battibecchi. - continua Celiento – Sono venuto a Bari perché vorrei arrivare in Serie B vincendo sul campo e non attraverso il mercato. Questa è una volontà comune con il club pugliese”.