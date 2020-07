Bari, Ciofani ci crede: "La Serie B? In un modo o nell'altro, ce la dobbiamo fare"

Attraverso i canali ufficiali del club, in casa Bari è intervenuto il difensore Matteo Ciofani. Quando mancano meno di 24 ore dalla finalissima, ecco il pensiero del calciatore biancorosso in merito: "Ci siamo, è quello che volevamo tutti, quello per il quale ci siamo preparati e abbiamo sperato. Tra mille difficoltà e situazioni discordanti, la finale è arrivata, ci siamo: vero che durante il lockdown speravamo nella ripresa, ma comunque la società ci ha messo in buone condizioni per poter tornare a giocare, e ora abbiamo la possibilità di coronare il nostro sogno. Contro la Carrarese è stata una gara molto altalenante, il gol al 90' è stata una doccia fredda per tutti, penso che chiunque abbia avuto i peggiori pensieri, ma è li che si vede la forza mentale di una squadra, la sua grandezza. L'approccio mentale e i dettagli faranno la differenza, come la voglia di raggiungere l'obiettivo".

Conclude: "Questo è il mio quinto playoff, non ci sono pronostici o favorite, ma penso anche che quest'anno i valori siano venuti fuori: sono arrivati le migliori seconde alla finale, è giusto così. Noi però, in un modo o nell'altro, ce la dobbiamo fare".