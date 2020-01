© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È iniziata l’avventura di Matteo Ciofani al Bari. Anche se non c’è ancora il comunicato ufficiale il terzino classe ‘88 è infatti arrivato oggi nella città pugliese e ha preso parte all’allenamento agli ordini di Vivarini. “Sono molto felice. Sono prontissimo, non vedo l'ora di cominciare”, queste le prime parole a Telebari del giocatore ormai ex Pescara.