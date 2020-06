Bari, Ciofani e la B: "Non siamo riusciti ad entrare dal portone, possiamo farlo dalla finestra"

Attraverso i microfoni di TeleBari il difensore dei Galletti Matteo Ciofani, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della ripresa del campionato di Serie C con la disputa dei playoff e dei playout: "Il ritorno in campo? Era ora, sono passati diversi mesi, sono stati mesi particolari. Siamo pronti, finalmente ci sono delle date e un calendario, ci stiamo preparando al meglio. Io in questo periodo di quarantena mi son goduto la mia famiglia, è nato il mio secondo figlio. Mio fratello Daniel? La nostra storia è stata particolare, forse unica: abbiamo raggiunto dei risultati inimmaginabili, come tutte le cose belle poi finiscono, e dopo la parentesi insieme a Frosinone, ognuno è tornato a giocare da solo. I playoff? E' una situazione nuova, se andrà bene giocheremo solo tre partite. Tutte le componenti sono importanti: dall'esperienza all'aspetto atletico. Ma ciò che conterà è l'aspetto mentale: non siamo riusciti ad entrare dal portone, possiamo farlo dalla finestra. Il mio primo gol? Mi ricordo quell'azione. Ho visto che Maita non riusciva a seguire l'azione davanti, avevo gamba e sono andato io. E' stato un bel debutto. Poi c'è stato il mio inchino, è stato istintivo, la curva era così bella. Il progetto è importante, la società seria. A volte fare un passo indietro serve per prendere la rincorsa e farne due in avanti. Abbiamo la possibilità di riprendere questo nostro percorso. L'organico è vario e ampio, possiamo fare rotazioni, è un gruppo importante. L'auspicio di tutti è di poter raggiungere l'obiettivo. Per fortuna abbiamo questa possibilità".