© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rinforzo per la difesa del Bari. Come riportato da Sky Sport, nel ritiro di Bedollo è arrivato Alessio Sabbione, centrale classe 1991 in arrivo dal Carpi. Operazione conclusa a titolo definitivo, per il giocatore contratto quadriennale. Il giocatore è già al lavoro con la squadra allenata da Giovanni Cornacchini e domani potrebbe esordire in amichevole contro il Pinè.