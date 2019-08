© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Il Bari, atteso al ritorno tra i pro, non ha steccato la prima della stagione in C, vincendo con due gol di scarto in casa della Sicula Leonzio. Queste le principali dichiarazioni del post-partita del suo allenatore Giovanni Cornacchini, riprese da TuttoC.com: "È stata una battaglia, ma sapevamo che la Leonzio era una squadra difficile da affrontare. Eravamo preparati a una partita simile, hanno fatto la loro partita e siamo stati bravi a vincerla soffrendo. Lavoriamo per vincere, le difficoltà arriveranno e dovremmo essere nelle condizioni di superarle. Sono focalizzato sul campionato, sono contento della prestazione e penso già alla prossima. È un campionato complicato, di facile non esiste nulla".