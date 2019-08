Bari, Cornacchini: "Se riusciamo a restare concentrati, ci si può divertire"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Al termine della vittoria del triangolare contro Reggina e Salernitana, in casa Bari, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato mister Giovanni Cornacchini. Queste le considerazioni del tecnico, riprese anche da tuttobari.com:

"Sono contento e soddisfatto. Nel precampionato si lavora tanto e lo stiamo facendo bene. Abbiamo margini di miglioramento notevoli. Penso che la squadra sia attrezzata per fare molto bene. Bari è una piazza dove il calcio è sentito in maniera incredibile. Il presidente crede nel progetto e la piazza lo sta seguendo moltissimo. Il pubblico è vicino, i ragazzi sono contenti di questo. Ci sono tutte le possibilità per fare bene ma dobbiamo sempre stare con i piedi per terra, lavorare seriamente con tanto sacrifici e determinazione. Se riusciamo a rimanere concentrati, ci si può divertire".

Andando poi a parlare del campionato: "Bisogna dirlo, se non lo dicessimo, passeremmo per sciocchi. Sarà un campionato difficile con alcuni campi complicati. Vincere non è mai facile. Sono convinto, lo dico ora, di poter ottenere questo traguardo però in maniera sofferta. Rivali? Ce ne sono diverse come il Catania, che da anni prova a vincere. Ha preso un allenatore valido e riuscirà a fare campionato buono. La Ternana ha investito tanto e dopo l'anno scorso vorrà fare bene. Ma anche Catanzaro e Teramo".