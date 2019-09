Bari, Cornacchini: "Si può fare molto meglio ma è la strada giusta"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Può esultare Giovanni Cornacchini, perché il suo Bari è tornato a vincere, imponendosi a Rieti. Queste le parole dell'allenatore dei Galletti a fine partita, raccolte da Radio Bari: "Siamo ancora all'inizio, però sono contento della prestazione e ovviamente del risultato. La prestazione c'è stata perché stavamo perdendo una partita dove non avevamo subito un tiro in porta. I ragazzi hanno reagito bene, si può fare molto meglio ma siamo sulla strada giusta. Sono molto soddisfatto di questa gara. Dovevamo gestire meglio alcune situazioni. Abbiamo fatto qualche errore, ma la soddisfazione del risultato in questo momento supera l'aver commesso degli errori. Abbiamo meritato di vincere".