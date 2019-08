Bari, Cornacchini: "Sul mercato non ho mai chiesto niente"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Conferenza stampa pre gara in casa Bari, anche se ovviamente c'è anche molta attenzione al mercato, prossimo alla chiusura. Mister Giovanni Cornacchini, però, come riferisce tuttobari.com, proprio sulle possibili entrate non si sbilancia: “Non mi aspetto assolutamente niente, non ho mai chiesto, tranne che a inizio campionato, nessun giocatore. La società è forte e preparata, è compito loro sapere se servirà qualcuno”.