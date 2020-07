Bari, da Pescara arriva il messaggio dell'ex Del Grosso: "Tornerà nel calcio vero"

vedi letture

Una finale playoff persa contro la Reggiana, una B sfumata e una stagione che lascia più dubbi che certezze: non al top l'anno del Bari, considerata - anche in virtù degli investimenti fatti in estate - la maggior candidata alla promozione diretta in B.

Un ex, Cristiano Del Grosso, ora al Pescara, ha però voluto mandare un messaggio al club, attraverso il sito tuttobari.com: "Mi dispiace per la Bari... lo dico davvero con il cuore, anche se non ho lasciato quello che che avrei voluto lasciare in una piazza come Bari... ritornerete nel calcio vero ne sono certo... nel mio piccolo spazio che ho avuto tiferò sempre per la maglia che ho indossato... un abbraccio a tutti i tifosi".