Bari, De Laurentiis: "Qui per tanti anni, vogliamo arrivare in alto"

"Spero di andare avanti per anni a venire. Quest'anno vogliamo arrivare in alto, siamo ambiziosi. La nostra concentrazione è sul far lavorare la squadra insieme, cosa che l'anno scorso non è stata possibile. Dobbiamo arrivare a fine campionato in maniera concentrata e forte. Puntiamo in alto, ogni partita sarà una finale. Nuovi acquisti? Per ora abbiamo già fatto molto, in ogni caso riparlerò con Matteo Scala e valuteremo". Così il presidente Luigi De Laurentiis a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo sponsor Peroni, come riportato da TuttoBari.it.