Bari, De Laurentiis: "Vivarini è l'uomo che ci serviva e che cercavamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All'inaugurazione dello store ufficiale, in casa Bari, come riferisce tuttobari.com, ha parlato il presidente biancorosso Luigi De Laurentiis, che si è concentrato anche sulla parte tecnica, con una nota particolare su mister Vincenzo Vivarini: "Siamo molto contenti tutti del suo lavoro. Ci sentiamo anche più volte al giorno, per confrontarci per tirare fuori il meglio dai nostri ragazzi. Con Vivarini c'è una conduzione molto serena ma anche molto concentrata e severa. Una scelta corretta: il mister ha dimostrato con i fatti che è la persona che ci serviva e che cercavamo. Avellino? Un dispiacere non aver vinto, specie perché eravamo sul 2-1. La vittoria avrebbe dato una svolta decisa, ma era facile su un campo difficile. Il pareggio mi ha lasciato comunque contento".