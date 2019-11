Quota 100 per Valerio Di Cesare, difensore e capitano del Bari.

Lo scorso weekend il classe '83 ha infatti raggiunto le 100 presenze con la maglia dei galletti, e proprio questo traguardo è stato commentato dal calciatore ai canali ufficiali del club: "Fa piacere, importante traguardo, la maglia del Bari, quella più indossata, è speciale per me. Ho sposato il progetto perché credo di poter centrare traguardi importanti; questo gruppo ha qualità fuori dal comune".