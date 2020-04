Bari, Di Cesare: "Mi mancano i miei compagni. L'isolamento inizia a farsi sentire"

Attraverso i canali ufficiali del Bari arrivano alcune dichiarazioni deo difensore del club biancorosso Valerio Di Cesare. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioPuglia: "Vivo male questa situazione, la viviamo tutti i giorni. Mi manca tutto, i miei compagni, scherzare con loro. Ma anche lo stress, lo spirito della partita. Ora non ci resta che rispettare le regole. La società non ci fa mancare nulla, ma non basta. C'è massimo rispetto per chi lavora in ambito sanitario, dobbiamo portare rispetto restando a casa. I 25 giorni d'assenza rispetto alla normalità iniziano a farsi sentire. Io sono qua con la mia famiglia, ma altri compagni soffrono perché sono soli. Speriamo che tutto questo finisca in fretta".