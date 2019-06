Bari, fatta per Kupisz e Corapi. In attacco sale il nome di Ferrari

Il Bari continua a lavorare per rinforzare la squadra in vista della prossima Serie C. Virtualmente concluse le trattative per i centrocampisti Tomasz Kupisz e Francesco Corapi, mentre sono a buon punto quelle per Gaetano Letizia, terzino del Benevento, Alessio Sabbione, difensore del Carpi e per il centravanti Franco Ferrari del Genoa, nell’ultima stagione al Piacenza. Da definire invece il futuro di Franco Brienza come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.