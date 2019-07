Bari, Frattali: "L'ambizione è ripetere la scalata fatta col Parma"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il portiere del Bari Pierluigi Frattali intervistato da TeleBari ha parlato degli obiettivi con il club biancorosso spiegando di voler ripetere il cammino compiuto col Parma: “L’ambizione è fare la stessa scalata del Parma. Lì abbiamo avuto delle difficoltà, ma le cose quando sofferte son più belle. - continua Frattali come riporta Tuttobari.com – Appena ho ricevuto la chiamata del Bari ho dato la mia disponibilità perché è una piazza che da tanto, che mette pressione e mi piace, mi piace giocare dove bisogno dover vincere a tutti i costi. A Parma non ero in uscita, ma ho motivato le mie scelte dicendo che volevo giocare. Serie C? Ricordo a Parma che non ero più abituato quando scesi di categoria, ho provato sulla mia pelle che è un campionato difficile, spero che ci siano pochi momenti difficili, ma ci saranno sicuramente. Alla lunga la qualità della squadra uscirà fuori".