Bari, Frattali: "Noi al sorteggio per la Serie B. Meglio i play off o premiare chi ha più punti"

Il portiere del Bari Pierluigi Frattali ha parlato delle ipotesi in campo per decidere la quarta promossa in Serie B qualora non si riprendesse a giocare: “Il sorteggio non starebbe né in cielo né in terra, sarebbe contro ogni etica sportiva. Bisogna dare valore al campo e giocare i play off o in alternativa, se non si potesse giocare, premiare chi ha fatto più punti a parità di partite. E noi saremmo in testa in questo caso. - continua Frattali a Telebari - Il nostro auspicio è guadagnare la Serie B sul campo, ho in mente di riportare il Bari nei palcoscenici migliori”.