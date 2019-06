Bari, idea Franco Ferrari per l'attacco. No a Dionisi

Il Bari, dopo la promozione in Serie C, è pronto a investire sul mercato per tornare subito tra i cadetti. I primi rinforzi dovrebbero arrivare in attacco: secondo le informazioni riportate da Sportitalia, infatti, i pugliesi starebbero pensando a Franco Ferrari, centravanti classe '95 del Piacenza in prestito dal Genoa. Ma il Bari è alla ricerca di un colpo ancora più importante: Federico Dionisi, però, non sarebbe un obiettivo, nonostante alcune voci emerse negli ultimi giorni.