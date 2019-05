© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bari si sta preparando a tornare tra i professionisti per disputare il prossimo campionato di Serie C, che i pugliesi vorrebbero condurre già ai vertici della categoria. Per farlo, si legge su metropolitanmagazine.it, sogna un doppio colpo dal Parma: l'attaccante esterno Antonio Di Gaudio, prestato al Verona in B nella seconda parte di questa stagione, e il centrocampista Jose Machin, arrivato a gennaio dal Pescara.