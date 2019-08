© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Negli ultimi giorni, per l'attacco del Bari, è tornato di moda il nome di Karamoko Cissé. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta del Mezzogiorno, però, al momento quella del suo ritorno è di un'idea: il club biancorosso attende di capire se l'Hellas Verona farà sconti per il suo attaccante, che non rientra nei piani tattici degli scaligeri. Anche perché, ad ora, non è una priorità per l'attacco dei pugliesi.