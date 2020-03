Bari, il sindaco: "Se lo stadio San Nicola non sarà rifunzionalizzato, lo riqualificheremo"

vedi letture

Non solo il secondo posto in classifica, ma anche la questione stadio: questo tiene banco in casa Bari, tanto che del "San Nicola" è tornato a parlare il sindaco Antonio Decaro. Queste le sue parole, riprese da tuttocalciopuglia.com: "Dobbiamo accedere a determinati finanziamenti, si parla anche di riduzione di posti a sedere. Se non dovessimo procedere con la rifunzionalizzazione, cercheremmo di ripristinare al più presto le coperture. Nei prossimi giorni verificheremo con le società di Renzo Piano i vari costi con lo studio di fattibilità, soprattutto valuteremo se effettivamente ci sono le condizioni per attuare questo piano. Altrimenti ricordo che questo è uno dei migliori stati d'Italia e lo riqualificheremo".