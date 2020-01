Bari, il vero acquisto di gennaio è in casa: boom di Simeri

© foto di Giacomo Morini

"E' una mia piccola vittoria: ci ho sempre creduto. Quest'estate aveva delle offerte, le abbiamo respinte tutte. Sta dimostrando che fin qui ha fatto meno in carriera rispetto alle sue qualità. Sta raccogliendo le soddisfazioni che merita", queste le parole del Ds del Bari Matteo Scala, che, a Radio Bari, come riportato da tuttobari.com, si è espresso su Simone Simeri.

Che, con le ultime prestazioni, è diventato un uomo imprescindibile per la formazione di mister Vivarini. Uno da cui dipende il mercato, perché la sua esponenziale crescita mette di nuovo in discussione il mercato: il Bari non ha stretta necessità di una punta pura, per quello c'è il classe '93. Chiaro, i nomi di Nikola Ninkovic dell’Ascoli e Luca Tremolada del Brescia rimangono in auge, ma si tratta di trequartisti adattabili al ruolo di prima punta, quindi di profili ben diversi da quello di Simeri.

Per il quale c'è già chi chiede il rinnovo, nonostante il contratto del giocatore scada nel 2021. Ma blindarlo già ora sarebbe probabilmente un tassello in ottica futura.