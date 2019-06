Bari, Kupisz nome nuovo. Può arrivare a titolo definitivo dall'Ascoli

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Il Bari continua la sua ricerca di calciatori di spessore per iniziare l’avventura in Serie C con in mente almeno 12 innesti per affrontare la prossima stagione. Uno di questi potrebbe essere il centrocampista Tomasz Kupisz, nell’ultima stagione fra Ascoli e Livorno. Un calciatore d’esperienza che da esterno di centrocampo si è trasformato in mezzala in un centrocampo a tre. La trattativa, scrive La Gazzetta del Mezzogiorno, è a buon punto con il Bari che lo acquisterebbe a titolo definitivo dall’Ascoli. Sempre in mezzo al campo si lavora per Manuel Scavone del Parma (ma nell’ultima stagione al Lecce), per cui è stato effettuato qualcosa più di un sondaggio. Con il club ducale i contatti sono sempre continui anche per l’esperto portiere Pierluigi Frattali e l’esterno offensivo Joel Baraye. Infine resta sempre caldo anche il nome di Alessio Sabbione del Carpi, vero e proprio jolly che può ricoprire ogni posizione in difesa oltre a saper fare anche il mediano.