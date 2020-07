Bari, la gioia di De Laurentiis: "Con la Carrarese la partita più dura da quando sono qui"

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Tele Bari della vittoria all'ultimo istante contro la Carrarese in semifinale playoff: "E' stupendo. Siamo in finale, sono felicissimo. E' stata durissima, non ho più fiato. I ragazzi hanno lottato fino all’ultimo dando il massimo. Probabilmente la partita più dura da quando sono qui - riporta TuttoBari.com -. A un certo punto ho pensato che i ragazzi non ce la facessero più invece hanno tirato il massimo alla fine, gli ultimi 15’ hanno lottato e sono contentissimo. Simeri è stato un grande, poi dopo Terrani che quasi segnava. Il loro portiere è stato bravissimo".