Bari, Laribi saluta e torna al Verona: "Lascio un pezzo di cuore qui"

Come anticipo da TMW, Karim Laribi dirà addio al Bari facendo ritorno all'Hellas Verona. Si chiude dunque con due reti e altrettanti assist in nove presenze l'esperienza pugliese del classe '91 che, tramite il suo profilo Instagram, ha salutato la piazza abbracciata nel mercato invernale. "Ciao Bari, grazie...In questi mesi insieme mi hai fatto sentire a casa, ho scommesso su me stesso ed ero convinto che insieme ce l’avremmo fatta a prenderci qualche rivincita. Per poco non ci siamo riusciti. Forse per colpa nostra o forse perché il destino non sempre aiuta ma questo fa parte del gioco e di questo mestiere maledetto. Maledetto perché oltre a tutti i lati belli di fare il calciatore c’è anche l’uomo in tutti i suoi valori. Così ogni volta che si cambia squadra e città si lascia un pezzo di cuore e qui ne sto lasciando un pezzo grande! Ti affezioni a persone e a luoghi che forse non rivedrai mai più e dovrai cambiare anche quelle abitudini che solo per qualche mese hanno fatto parte della tua quotidianità. L’amaro in bocca c’è ancora , ci credevamo ma non possiamo cambiare il passato, possiamo solo migliorare da tutto ciò che abbiamo imparato e sperare di non commettere lo stesso errore. Non so se sarà un addio o solo un semplice arrivederci, ma comunque grazie".