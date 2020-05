Bari, Laribi: "Sorteggio idea folle. Vorremmo tornare a giocare, ma sarà difficilissimo"

vedi letture

Il fantasista del Bari Karim Laribi intervenuto a Telebari ha ribadito la contrarietà, sua e di molti suoi compagni di squadra, all'ipotesi sorteggio per la quarta promossa in Serie B qualora non si torni più in campo: “Sarà difficilissimo riprendere a giocare, ci sono costi elevati e molte società, a differenza della nostra, non hanno possibilità di coprire questi costi. In Serie B e in Serie A probabilmente non si potrà ripartire, sono sincero. - continua Laribi – Noi vorremmo comunque giocare, anche solo i play off perché abbiamo un obiettivo da raggiungere. In questo momento ognuno propone quello che più gli piace, ma la cosa più folle è l'idea del sorteggio, ma non è neanche corretto che ci si basi per la promozione su una media punti fasulla che magari premierebbe una squadra terza in classifica”.