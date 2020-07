Bari, LDL: "Dobbiamo percorrere lo stesso cammino del Napoli. Puntiamo alla risalita"

Alla vigilia della finale playoff che sancirà la quarta promossa in Serie B fra Reggiana e Bari il numero uno del club pugliese Luigi De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Questo il suo pensiero in merito alla sinergia esistente con il Napoli, società della quale è presidente il padre Aurelio: "Il Napoli ha accumulato parecchia esperienza, in quindici anni. Nasciamo in maniera simile: all’improvviso decidiamo di investire in una città. Abbiamo ricostruito dalle ceneri due società fallite. Nel 2018 abbiamo rimediato le maglie all’ultimo momento, abbiamo dovuto allenarci a Roma. Ripartire è stata una rincorsa. Il cammino dev’essere lo stesso: ascesa verso campionati più importanti. Ora ci alleniamo nell’antistadio, praticamente esposti ai tifosi, anche se siamo riusciti a mettere qualche schermo. Stiamo lavorando per spostarci in un’altra sede".