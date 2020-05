Bari, Maita: "Io sono per conquistare tutto sul campo, ma non siamo noi a decidere"

vedi letture

Come riferisce tuttobari.com, a telebari è intervenuto il centrocampista del Bari Mattia Maita: "Sono in attesa di notizie perché tutti noi non vediamo l'ora di tornare a fare quello che amiamo. Ci siamo sempre allenati, anche con la bike che ci ha inviato la società. Col nuovo decreto si può anche andare a correre, è un passo verso il ritorno alla normalità. Manca tutto, per fortuna sono con la mia compagna qui a Bari. Gol? Ne avrei voluto realizzare qualche altro, qualche volta sono stato un po' sfortunato. Sarebbe un sollievo tornare in campo, io sono pronto. Tra compagni ci sentiamo e non vediamo l'ora di tornare. Abbiamo tenuto il tono muscolare abbastanza forte. Io sono per conquistare tutto sul campo, ma non siamo noi a decidere".