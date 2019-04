Bari, nel mirino tre giocatori del Verona per puntare subito alla B

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Bari, conquistata la Serie C, la prossima stagione punterà verosimilmente all'immediato ritorno in B. Per farlo, secondo quanto riportato da tuttoseried.com, il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe messo nel mirino tre elementi dell'Hellas Verona, che in terza serie possono esser a ragione considerati fuoriclasse. Si tratta di Samuel Di Carmine, Luigi Vitale e Antonio Di Gaudio.