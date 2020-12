Bari, nome nuovo per l'attacco: è Kargbo della Reggiana

vedi letture

Secondo quanto riferito dall'edizione on line de La Gazzetta del Mezzogiorno il Bari avrebbe messo nel mirino per gennaio il giustiziere degli scorsi play off. Si tratta di Augustus Kargbo della Reggiana, ma di proprietà del Crotone. Un giocatore che finora non ha trovato grande continuità in Serie B anche a causa di qualche acciacco fisico anche se appare difficile che il club emiliano possa privarsene dopo quanto fatto per riaverlo nell'ultimo mercato. Il Bari potrebbe comunque fare un tentativo a gennaio.