© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo Gaetano Letizia, ma anche un altro trittico di spessore: il Bari sta lavorando per allestire quanto prima la nuova rosa da mister Cornacchini.

Nel mirino della formazione pugliese sono anche finiti il difensore svincolato Anton Kresic, il jolly dell'Ascoli (ma di proprietà del Livorno) Tomasz Kupisz e il centrocampista Francesco Corapi, che proprio domani si giocherà, con il suo Trapani, la finalissima playoff per la B: per tutti e tre sembra sia solo questione di dettaglia. A riferire la notizia è il Corriere del Mezzogiorno.