Il Bari inizia a programmare il futuro partendo dai rinnovi di alcuni big protagonisti dell’ultimo campionato. In questi giorni i giocatori sono in città per firmare le liberatorie atte a concludere i vincoli con la Lega D per poi firmare i nuovi accordi nella prossima settimana. Di Cesare, Floriano, Neglia, Bolzoni e Hamlili sono i giocatori, riportati da La Gazzetta del Mezzogiorno, che dovrebbero prolungare la permanenza in biancorsso. In bilico invece Mattera (che però ha il 60% di probabilità di restare) e Pozzebon che potrebbe rinnovare ed essere poi ceduto.