Bari, Perrotta: "Sulla ripartenza aspetto chiarezza. Sarà penalizzante giocare senza tifosi"

Il difensore Marco Perrotta ha parlato ai microfoni di RadioBari del possibile ritorno in campo e di quanto l'assenza dei tifosi potrà pesare sulle prestazioni della squadra biancorossa: “Mi aspetto chiarezza, stare ad aspettare senza avere certezze è una situazione un po' difficile per tutti. Sicuramente dopo tutto questo tempo un po' di timore nel tornare in campo c'è, perché non sai quanto forte potrai ripartire e poi con gli stadi vuoti non sarà facile. Per noi sarà penalizzante non poter avere il pubblico in casa che ci spinge e intimorisce gli avversari. Le altre squadre non sono nella nostra posizione, perché la nostra piazza è molto più seguita e i nostri tifosi sono molto più caldi. Se giocheremo però penso che saranno lì dietro ad aspettarci, si faranno sentire anche da fuori - conclude Perrotta come riporta Tuttobari.com - Vivarini? Penso sia l'allenatore che mi ha formato di più, sulla parte tattica mi ha insegnato più di chiunque altro, lo sento spesso anche perché ho preso da poco un cane e lui è un esperto e quindi gli chiedo consigli”.