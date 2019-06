Bari, poker di acquisti in arrivo. E si lavora su bomber Ferrari

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quattro colpi in arrivo e caccia aperta per il centravanti. Si è mosso subito alla grande il Bari neo promosso in Lega Pro. L'obiettivo dei pugliesi è tentare subito la promozione in Serie B e così ha già pronti quattro innesti. Secondo quanto riportato da Tuttosport sono in dirittura d'arrivo per i biancorossi Tomasz Kupisz dell'Ascoli, Francesco Corapi del Trapani, Gaetano Letizia del Benevento e Alessio Sabbione del Carpi.

Per l'attacco invece il nome caldo è quello di Franco Ferrari, attaccante italo-argentino di proprietà del Genoa, protagonista nella seconda parte di stagione con la maglia del Piacenza.