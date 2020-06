Bari, proseguono i lavori allo stadio. Ass. Petruzzelli: "Ai playoff ricordiamoci chi siamo"

vedi letture

Ai microfoni di tuttobari.com, è intervenuto l'Assessore allo sport del comune di Bari, Pietro Petruzzelli, che ha fatto il punto della situazione anche per quel che concerne lo stadio "San Nicola": "Stiamo lavorando sulla Ovest Superiore, stiamo sostituendo i circa 7000 seggiolini, poi sistemeremo anche il settore ospiti, l'ultimo che manca: per il resto però è tutto pronto per tingere di biancorosso lo stadio. Adesso la palla va al campo, ai meriti sul campo, sono tramontate le ipotesi del sorteggio e degli strani algoritmi: ai playoff il Bari deve ricordarsi che è il Bari, non deve avere paura di nessuno e deve giocarsi le sue carte. I tifosi sugli spalti? Non sono la priorità, dopo l'emergenza della pandemia serve pensare ad altri settori dell'economia, poi il comitato tecnico scientifico vedrà quale è il giusto da farsi in merito alla riapertura degli stadi".