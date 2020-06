Bari, riapre il "San Nicola": ripresi stamani gli allenamenti individuali

Indipendentemente dall'esito del Consiglio Federale, il Bari ha riabbracciato il "San Nicola" (ovviamente sanificato).

Come infatti riferisce il sito ufficiale del club, in attesa dei risultati degli esami sierologici e dei tamponi a cui il gruppo è stato sottoposto nei giorni scorsi, stamani la formazione di mister Vincenzo Vivarini ha ripreso gli allenamenti individuali, chiaramente svolti a porte chiuse: i giocatori hanno raggiunto l’impianto di Torrebella uno alla volta e sono scesi in campo negli orari previsti dalla rigorosa tabella stilata dallo staff tecnico, rispettando il protocollo sanitario previsto.

Sempre come da comunicato, si sono svolti lavori atletici, di coordinazione e una graduale ripresa di confidenza con il pallone.