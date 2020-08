Bari, Romairone ad un passo. Fumata bianca per liberarsi dal Chievo

vedi letture

Fumata bianca per lo sbarco di Giancarlo Romairone al Bari. Come riportano i colleghi di SkySport, infatti, il dirigente ha trovato l'accordo col Chievo per liberarsi dal contratto in essere e, successivamente, legarsi al club pugliese. Romairone è dunque pronto a prendere il posto di Matteo Sala, ds dei Galletti nelle due ultime stagioni.