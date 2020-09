Bari, Romairone: "Oggi arrivano Minelli e Andreoni. Candellone? Serve pazienza"

vedi letture

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport il direttore sportivo del Bari Giancarlo Romairone ha confermato gli arrivi di Minelli e Andreoni in difesa: “Oggi chiuderemo per entrambi, il primo arriverà in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus, mentre il secondo è svincolato. Per Candellone, Celiento e De Risio invece bisogna avere ancora un po' di pazienza. - continua Romairone – Lo scambio Berra-Chiaretti è nell’aria visto che loro hanno mostrato interesse per il nostro giocatore. In assoluto cerchiamo uomini che conoscano bene la categoria e, magari, l’abbiano vinta. Quelli idonei a ciò che vogliamo ottenere. Gente umile, pervasa dalla voglia di emergere. In Serie C è determinante la mentalità".