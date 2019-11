Bari, Scala: "Cambiata la filosofia di gioco. Servono giocatori funzionali"

Il club manager del Bari Matteo Scala ha parlato ai microfoni di RadioBari delle prossime mosse sul mercato: “In estate eravamo partiti per un certo tipo di gioco, qualcosa non ha funzionato e ora abbiamo cambiato filosofia completamente. Quindi ci dobbiamo aspettare l’arrivo di giocatori più funzionali e l’addio di quelli che erano al centro del progetto e ora sono ai margini. Ci confronteremo con l’allenatore, ma le idee sono chiare anche se il mercato di gennaio è difficile e serve molta pazienza. - continua Scala come riporta Tuttobari.it - Giocando con il trequartista è chiaro che serva un giocatore in quella posizione, anche se Terrani sta facendo bene. Serve una sua alternativa. Ciciretti, Mazzeo e Laribi? Sono nomi che non possono essere veritieri. Non sono d'accordo sul fatto che le scelte iniziali siano state sbagliate, semplicemente bisognava interpretare un altro tipo di gioco, con molti esterni e un attaccante di peso. Ora è cambiato il modo di pensare il calcio. Quando prendi 18-19 calciatori è normale che se ne vanno bene 10 sei stato bravo".