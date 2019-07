Il club manager del Bari Matteo Scala dopo la fine del ritiro di Bedollo ha fatto il punto sul mercato del club biancorosso spiegando che sono in arrivo sia D’Ursi sia Ferrari: “Siamo soddisfatti, ci eravamo posti l'obiettivo di tornare a Bari con la squadra al completo e ci siamo riusciti. Abbiamo fatto scelte oculate, il mercato è ancora lungo e se si creeranno delle occasioni, la società non se le farà sfuggire. Per D’Ursi e Ferrari le trattative sono in via di definizione decisamente avanzata. Svolgeranno prima le visite con il Napoli e poi arriveranno qui, ma non so dirvi il giorno preciso. - continua Scala come riporta Tuttobari.com - Uscite? Tutti gli elementi che sono venuti con noi in ritiro sono consapevoli di essere parte del progetto, anche perché avremo bisogno di tutti per rendere al meglio. Spero che la concorrenza dia a tutti la giusta fame, i cinque cambi saranno la nostra più grande risorsa. Poi è chiaro, se qualcuno si dovesse sentire chiuso, sono disposto a trovare le giuste soluzioni".