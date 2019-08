Bari, Scala: "Rosa completa al 95%. Ma non siamo una corazzata"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Il club manager del Bari Matteo Scala ha parlato dei progressi della squadra spiegando che manca poco al completamento della rosa: “ Al 95% la rosa è completata. Tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati li abbiamo raggiunti entro la fine di luglio e per questo sono grato alla società per aver messo a disposizione tutte le risorse necessarie per costruire una rosa importante e forte. Il nostro scopo è quello di ottenere la promozione in serie B. - si legge su Tuttosport - Il nostro è nettamente il girone più difficile della C, almeno 8 delle 10 migliori squadre della categoria sono nel nostro raggruppamento e penso a Catania, Catanzaro, Ternana, Teramo o Reggina. Non siamo una corazzata e siamo consapevoli delle difficoltà che incontreremo. Con questo non voglio avanzare alibi, poiché sono ulteriormente consapevole che abbiamo tutte le carte in regola per vincere”.