Bari, Scala verso la permanenza in biancorosso. Romairone non risolve col Chievo

vedi letture

Il possibile approdo di Matteo Scala al Napoli, sta costringendo il Bari a guardarsi intorno per quanto concerne la poltrona di Ds, e Giancarlo Romairone era in pole per l'eventuale sostituzione. Ma la pista che porta al direttore pare essersi raffreddata, perché in mezzo, come riferisce tuttoc.com, c'è il contratto che lega Romairone al Chievo Verona: la risoluzione del contratto sta andando per le lunghe, e probabilmente Scala - che al Napoli avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di team manager - rimarrà in biancorosso.