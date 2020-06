Bari, Scavone: "Inspiegabile aver deciso per lo stop. Bisognava finire il campionato"

vedi letture

Il centrocampista del Bari Manuel Scavone ha parlato dell'incertezza che regna in Serie C con i club spaccati dopo aver deciso in un primo momento di fermare il campionato e assegnare i verdetti a tavolino: “La cosa che in questo momento dispiace è che in questo momento così particolare ogni società abbia guardato al proprio orticello. La cosa più giusta era finire i campionati e poi eventualmente stilare la griglia dei play off e invece si è subito deciso di non giocare. Per fortuna la FIGC ha messo le cose in chiaro e in qualche modo dobbiamo finire la stagione. - continua Scavone a Tele Bari - Penso che i play off quest'anno saranno molto particolari, già in condizioni normali il divario fra le squadre si assottiglia a causa dello stato di forma fisica e mentale. Quest'anno la distanza fra squadre sarà ancora minore e servirà essere ancora più pronti mentalmente ad affrontare questi spareggi”.